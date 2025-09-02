Министерство обороны РФ спроектировало новый спутник

Завершена разработка нового российского спутника «Можаец-6». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.

В оборонном ведомстве уточнили, что создание космического аппарата стало результатом совместных усилий специалистов Военно-космической академии им. А. Ф. Можайского и ведущих предприятий ракетно-космической отрасли.

МО отмечает, что к 2025 году завершены все этапы создания и наземной обработки бортовой аппаратуры «Можаец-6». Этот спутник — часть масштабной программы формирования «орбитальной эскадрильи», которая призвана укрепить оборонный и научный потенциал страны.

В 2005 году был утерян спутник «Можаец-5», который так и остался на второй ступени ракеты-носителя «Космос-3М». В момент, когда должно было произойти отделение спутника от третьей ступени, отказали пироболты. В результате «Можаец-5» официально признали утраченным. Тем не менее причиной аварии посчитали не сам дефект пироболтов, а то, что к ним не прошел необходимый электрический импульс.

Ранее Центр имени Хруничева перешел на четырехдневную рабочую неделю.