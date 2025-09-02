На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские войска уничтожили 17 военнослужащих «Азова» в ДНР

РИА: ВС РФ уничтожили 17 военнослужащих «Азова» в районе Глущенково в ДНР
Александр Максименко/РИА Новости

Российские войска уничтожили 17 военнослужащих бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) и две бронированные машины американского производства в районе Глущенково в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

Отмечается, что почти взвод военнослужащих ВСУ из третьей отдельной штурмовой бригады «Азов» ликвидирован бойцами группировки Вооруженных сил России «Запад». По словам собеседника агентства, украинские военные пытались контратаковать российские позиции, но были уничтожены. В итоге в ходе боя уничтожено 17 украинских военнослужащих и две бронемашины MaxxPro.

29 августа советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский сообщил, что ВС РФ уничтожили ударный кулак бойцов украинской группировки «Азов» на Краснолиманском направлении. По его словам, в результате работы российских операторов беспилотников были уничтожены восемь единиц западной бронетехники и 50 украинских военнослужащих.

Ранее Путин назвал условия для урегулирования на Украине.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
