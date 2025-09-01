Российские войска разделили группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Краснолиманском направлении. Об этом сообщил ТАСС советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский.

По его словам, это произошло в районе населенного пункта Шандриголово. Бойцы Вооруженных сил России вышли к трассе между Новоселовкой и Дерилово, рассказал Кимаковский.

24 августа глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что подразделения ВС РФ расширяют зону контроля на Краснолиманском направлении. Он отметил, что в районе населенных пунктов Торское и Шандриголово развернулись «достаточно ожесточенные бои».

29 августа Кимаковский сообщил, что ВС РФ уничтожили ударный кулак бойцов украинской группировки «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) на Краснолиманском направлении. По его словам, в результате работы российских операторов беспилотников были уничтожены восемь единиц западной бронетехники и 50 украинских военнослужащих.

Ранее Путин назвал условия для урегулирования на Украине.