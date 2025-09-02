На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Литва планирует купить военные самолеты у страны БРИКС

Delfi: Литва намерена купить военные самолеты Embraer C–390 Millenium у Бразилии
Brazilian Air Force

Литва намерена приобрести военные самолеты Embraer C-390 Millennium у Бразилии. Об этом заявила заместитель министра обороны республики Лорета Маскалевене, сообщает Delfi.

Таким образом Вильнюс намерен заменить три устаревших самолета Spartan на новые модели. По словам Маскалевене, они не соответствуют основным требованиям безопасности. С финансовой точки зрения, поясняет она, закупка новых судов будет более экономически оправданной, чем ремонт существующих.

Однако такое решение вызывает скепсис в парламенте Литвы. Председатель Комитета по национальной безопасности и обороне республики Сейма Гедримас Еглинскас выразил опасения, что в итоге основным выгодным приобретателем такой сделки может оказаться Бразилия. Он напомнил, что эта страна входит в состав блока БРИКС наряду с Россией.

Embraer C-390 Millennium — реактивный двухдвигательный транспортный самолёт средней дальности производства бразильской компании Embraer. Он предназначен для переброски грузов, дозаправки в воздухе, поисково-спасательных операций и медицинской эвакуации. Внешне и функционально схож с японскими Kawasaki C-1 и C-2.

Ранее в Литве захотели заболотить границу с Белоруссией.

