В Японии и Южной Корее начали думать о создании ядерного оружия

Reuters: в Японии и Южной Корее задумались о создании ядерного оружия
close
Reuters

В Японии и Южной Корее задумались о создании собственного ядерного оружия на фоне политики президента США Дональда Трампа. Об этом пишет агентство Reuters.

«В Японии и Южной Корее усиливается обеспокоенность по поводу надежности долгосрочных американских гарантий безопасности. Эта обеспокоенность усугубляется жестким обращением Трампа с традиционными союзниками США, что заставляет некоторых в Токио и Сеуле призывать к переосмыслению своей политики в отношении ядерного оружия», — говорится в сообщении издания.

По словам японского законодателя Руи Мацукавы, заявление которой приводит Reuters, Европа после прихода к власти президента США Дональда Трампа «проснулась» и поняла, что больше не может так сильно полагаться на Америку и должна взять на себя больше ответственности за свою безопасность.

Как пишет агентство, Мацукава поняла, что это «справедливо и для Японии».

«План Б — это, возможно, обрести независимость, а затем перейти к ядерному оружию», — подчеркнула она.

«Шок от Трампа» также ощущается в соседней Южной Корее, пишет агентств, которая, как и Япония, в настоящее время находится под защитой ядерного зонтика США. Опросы показывают, что до 75% южнокорейского населения поддерживает создание страной собственного ядерного оружия.

Недавно премьер Японии Сигэру Исиба и мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи в ходе выступления на церемонии, посвященной 80-й годовщине атомной бомбардировки Хиросимы, не назвали страну, сбросившую атомную бомбу на город 6 августа 1945 года. Премьер использовал нейтральную формулировку «бомба была сброшена» без указания виновных. Мэр Хиросимы в свою очередь упомянул США лишь как страну, обладающую атомным оружием на данный момент.

Ранее Россию впервые за четыре года пригласили на церемонию памяти жертв Нагасаки.

