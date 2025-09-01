В Минобороны обещают сократить срок внедрения инновационных вооружений

МО РФ: срок внедрения инновационных вооружений сократят к 2030 году до 6 месяцев

Срок внедрения инновационных технологических решений в сфере вооружения и военной техники планируется сократить до 2–6 месяцев до конца десятилетия. Об этом заявил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

«В результате поэтапной реализации проекта к 2030 году планируется сократить общий срок внедрения инновационных технических решений в ВВСТ (вооружение, военная и специальная техника) до 2–6 месяцев», – сказал он на заседании Коллегии Минобороны России.

Криворучко рассказал, что в рамках проекта «Военная технологическая инициатива» в 2025 году было организовано и проведено 11 заседаний Технических советов и 39 предварительных отборов.

Он добавил, что была выполнена апробация 649 образцов изделий, из которых успешно прошли испытания 159 образцов.

В конце августа министр обороны Андрей Белоусов заявил, что ведомство до конца года должно перейти к новой модели работы военно-строительного комплекса для сокращения числа объектов незавершенного строительства.

Ранее Белоусов заявил, что Минобороны оптимизировало расходы без снижения закупок вооружения.