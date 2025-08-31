В ЕК рассказали, кто поставил треть оружия Киеву в начале российско-украинского конфликта

В начале российско-украинского конфликта треть оружия Киеву поставила Болгария, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе пресс-конференции на Военно-механическом заводе в болгарском городе Сопот. Об этом сообщается на сайте ЕК.

«Здесь вы производите большое количество боеприпасов. Большая часть из них идет идет на поддержку Украины в ее борьбе за свободу. В начале войны треть оружия, используемого на Украине, поступала из Болгарии», — заявила фон дер Ляейн.

Она добавила, что Болгария активно способствует как Украине, так и оборонной безопасности Евросоюза.

«Вклад Болгарии и ее оборонная промышленность являются поводом не только для национальной, но и для европейской гордости», — добавила глава ЕК.

30 августа глава бельгийского МИД Максим Прево заявил, что Бельгия выделила €100 млн на финансирование закупок американского оружия для Украины. По его словам, соответствующее решение приняло правительство королевства.

Ранее в ЕС заявили, что каждая страна сообщества сама решит вопрос об отправке войск на Украину.