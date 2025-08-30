На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Бельгия выделила крупную сумму на закупку американского оружия для Украины

Бельгия выделила €100 млн на закупки американского оружия для Украины
true
true
true
close
U.S. Air Force/Mauricio Campino/Reuters

Бельгия выделила €100 млн на финансирование закупок американского оружия для Украины. Об этом заявил глава бельгийского МИД Максим Прево по прибытии на неформальную встречу министров иностранных дел стран-членов Европейского союза в Копенгаген, передает ТАСС.

По его словам, соответствующее решение приняло правительство королевства.

До этого премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре заявил, что Осло продолжит помогать Киеву в 2025-2026 годах и выделит ей $8,45 млрд на закупку американского оружия. По его словам, королевство также будет содействовать поставке Киеву двух американских зенитных ракетных комплексов Patriot.

25 августа во время выступления перед журналистами в Белом доме Трамп заявил, что США больше не тратят деньги на военную помощь Украине. По его словам, это стало возможно благодаря тому, что американские союзники по НАТО увеличили расходы на оборону до 5% от ВВП. То есть они теперь покупают оружие у США, а затем на своих условиях поставляют его Киеву.

Ранее в ЕС заявили, что каждая страна сообщества сама решит вопрос об отправке войск на Украину.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами