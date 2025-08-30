Бельгия выделила крупную сумму на закупку американского оружия для Украины

Бельгия выделила €100 млн на финансирование закупок американского оружия для Украины. Об этом заявил глава бельгийского МИД Максим Прево по прибытии на неформальную встречу министров иностранных дел стран-членов Европейского союза в Копенгаген, передает ТАСС.

По его словам, соответствующее решение приняло правительство королевства.

До этого премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре заявил, что Осло продолжит помогать Киеву в 2025-2026 годах и выделит ей $8,45 млрд на закупку американского оружия. По его словам, королевство также будет содействовать поставке Киеву двух американских зенитных ракетных комплексов Patriot.

25 августа во время выступления перед журналистами в Белом доме Трамп заявил, что США больше не тратят деньги на военную помощь Украине. По его словам, это стало возможно благодаря тому, что американские союзники по НАТО увеличили расходы на оборону до 5% от ВВП. То есть они теперь покупают оружие у США, а затем на своих условиях поставляют его Киеву.

Ранее в ЕС заявили, что каждая страна сообщества сама решит вопрос об отправке войск на Украину.