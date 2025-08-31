На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Украине показали запуск ракеты «Фламинго»

Военные паблики Украины показали видео запуска ракеты «Фламинго»
Украинские военные паблики распространяют видео, как утверждается, запуска ракеты «Фламинго». Кадры опубликовало издание «Страна.ua».

21 августа президент Украины Владимир Зеленский назвал дальнобойную ракету «Фламинго» большим успехом и анонсировал ее массовое производство. Он заверил, что испытания ракеты уже прошли, и она «самая успешная», которая сегодня есть у Украины. Зеленский подчеркнул, что дальность ракеты составляет 3000 километров.

18 августа портал «Военное обозрение» писал, что на Украине началось серийное производство крылатых ракет «Фламинго». Как сообщали СМИ, она очень сильно напоминает британскую FP-5. О «Фламинго» сообщил фотокорреспондент Associated Press Ефрем Лукацкий. Разработчиком, по его словам, выступила компания Fire Point. Она ранее разработала для украинских войск ударные дроны FP-1 с дальностью до 700 км. Других характеристик Лукацкий не назвал.

Ранее депутат Рады назвал украинскую ракету «Фламинго» фейком.

