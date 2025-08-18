На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Украине начали производство ракеты «Фламинго», оказавшейся копией британской

Новейшая украинская ракета «Фламинго» оказалась копией британской FP-5
Anatolii Stepanov/Reuters

На Украине началось серийное производство крылатых ракет «Фламинго» с дальностью полета более трех тысяч километров. Однако она очень сильно напоминает британскую FP-5, сообщает портал «Военное обозрение».

О «Фламинго» сообщил фотокорреспондент Associated Press Ефрем Лукацкий на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Разработчиком, по его словам, выступила компания Fire Point. Она ранее разработала для украинских войск ударные дроны FP-1 с дальностью до 700 км. Других характеристик Лукацкий не назвал.

«‎Однако, как считают эксперты, ни о какой новой разработке здесь речи не идет, а имеет место обычная переклейка шильдиков. Якобы украинская ракета «Фламинго» является точной копией большой крылатой ракеты FP-5, разработанной эмиратско-британской группой Milanion Group», — пишет издание.

По его данным, в начале этого года британское оружие демонстрировали на военной выставке в Абу-Даби, «‎причем никто и не скрывал, что ее разрабатывают в интересах Киева», подчеркивается в материале.

Ранее в США призвали поставлять Украине больше оружия после встречи Путина и Трампа.

