Депутат Рады назвал украинскую ракету «Фламинго» фейком

Украинская ракета «Фламинго» является фейком, а система «дроновый щит» так и не была создана. Такое заявление в своем Telegram-канале сделал находящийся в СИЗО депутат Верховной Рады Александр Дубинский, обвиняемый в государственной измене.

По словам нардепа, на производстве беспилотников в Украине происходит массовое воровство, что подтвердило Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

«Фламинго» — фейк, а на настоящих дронах идет воровство, расследование которого подтвердило сегодня НАБУ», — написал Дубинский.

Он добавил, что «дроновый щит» оказался миражом для внешних партнеров, а расследование нанесет удар по нарративу президента Украины Владимира Зеленского о массовом производстве беспилотников.

18 августа портал «Военное обозрение» сообщил, что на Украине началось серийное производство крылатых ракет «Фламинго» с дальностью полета более трех тысяч километров. Как сообщали СМИ, она очень сильно напоминает британскую FP-5. О «Фламинго» сообщил фотокорреспондент Associated Press Ефрем Лукацкий. Разработчиком, по его словам, выступила компания Fire Point. Она ранее разработала для украинских войск ударные дроны FP-1 с дальностью до 700 км. Других характеристик Лукацкий не назвал.

Ранее на Украине представили ракету с дальностью удара 1000 километров.