В подполье сообщили об ударах по Днепропетровской области Украины

Российская армия поразила ударами военную инфраструктуру и склады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Днепропетровской области. Об этом РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Днепропетровщина (Павлоград, Синельниково, Покровское) — поражение военной инфраструктуры и складов», — сказал он.

По словам подпольщика, также были атакованы энергетические объекты и порты противника в Одесской области. Кроме того, российские бойцы ударили по логистике ВСУ на подконтрольных Киеву территориях Донецкой народной республики (ДНР).

До этого Telegram-канал Mash писал, что Вооруженные силы (ВС) России в ночь на 31 августа нанесли массированный ракетный удар по территории Украины. По его данным, в ходе атаки использовались ракеты Х-101. При этом основной удар пришелся на Одесскую область. Журналисты отметили, что по территории региона было выпущено более 100 «Гераней» и «Гербер».

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. Как заявляют в военном ведомстве, атаки производятся только по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи; ВС РФ не атакуют гражданские объекты.

Ранее в России заявили об ощутимых потерях для Украины после удара по Одессе.