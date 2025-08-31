В России заявили об ощутимых потерях для Украины после удара по Одессе

Удары ВС РФ по Одессе и области оборачиваются ощутимыми потерями для Украины и ВСУ. Об этом «Ленте.ру» заявил военный эксперт и капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, комментируя ракетный удар по городу в ночь на 31 августа.

По его словам, удар по портам Одессы приведет к сбоям в логистике и поставке оружия для ВСУ. Таким образом Киев лишится возможности использовать Черное море для атаки российских регионов, в том числе Крыма и Крымского моста.

«Сейчас это для них будет проблематично. Уничтожаются, кстати, по всему побережью и безэкипажные катера. Так что здесь удары будут наноситься и дальше. Ну и, конечно, атакуются резервуары с топливом, а также те, кто перегоняют на танкерах нефть для нужд ВСУ. Все это находится во многом там. То есть ощутимые потери», — заявил Дандыкин.

Военный отметил, что в числе целей ВС РФ оказались и заводы, связанные с производством топлива. Прошедшая атака – часть планомерной работы российской армии, которая будет происходить и дальше через комбинированные удары, подчеркнул он.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. Как заявляют в военном ведомстве, атаки производятся только по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи; ВС РФ не атакуют гражданские объекты.

