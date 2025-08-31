РИА Новости: мирный житель погиб во время обстрела ВСУ села в Херсонской области

Мирный житель погиб в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по селу Князе-Григоровка в Херсонской области. Об этом сообщили РИА Новости в экстренных службах.

«В результате обстрела ВСУ в Князе-Григоровке погиб мирный житель», — сообщил источник агентства.

По его данным, украинцы в светлое время суток нанесли 36 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра в Херсонской области. Еще 18 ударов были нанесены ночью. Также ВСУ семь раз ударили по населенным пунктам при помощи беспилотников. Всего в регионе за сутки был зафиксирован 61 прилет, уточнили в экстренных службах.

30 августа беспилотник ВСУ атаковал автомобиль депутата совета Алешкинского муниципального округа Херсонской области Алексея Зоголя в селе Великие Копани. Помимо Зоголя в машине находился еще один местный житель.

Позже глава Алешкинского муниципального округа Руслан Хоменко сообщил, что пострадавший во время атаки украинцев депутат Зоголь находится в стабильном состоянии. У него диагностирована контузия головного мозга, акутравма, множественные осколочные ранения конечностей, ожоги 1 степени рук, уточнил Хоменко.

Ранее Сальдо рассказал о новой тактике ВСУ при атаках на Херсонскую область.