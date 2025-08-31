На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Херсонской области при обстреле ВСУ погиб мирный житель

РИА Новости: мирный житель погиб во время обстрела ВСУ села в Херсонской области
close
Виталий Белоусов/РИА Новости

Мирный житель погиб в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по селу Князе-Григоровка в Херсонской области. Об этом сообщили РИА Новости в экстренных службах.

«В результате обстрела ВСУ в Князе-Григоровке погиб мирный житель», — сообщил источник агентства.

По его данным, украинцы в светлое время суток нанесли 36 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра в Херсонской области. Еще 18 ударов были нанесены ночью. Также ВСУ семь раз ударили по населенным пунктам при помощи беспилотников. Всего в регионе за сутки был зафиксирован 61 прилет, уточнили в экстренных службах.

30 августа беспилотник ВСУ атаковал автомобиль депутата совета Алешкинского муниципального округа Херсонской области Алексея Зоголя в селе Великие Копани. Помимо Зоголя в машине находился еще один местный житель.

Позже глава Алешкинского муниципального округа Руслан Хоменко сообщил, что пострадавший во время атаки украинцев депутат Зоголь находится в стабильном состоянии. У него диагностирована контузия головного мозга, акутравма, множественные осколочные ранения конечностей, ожоги 1 степени рук, уточнил Хоменко.

Ранее Сальдо рассказал о новой тактике ВСУ при атаках на Херсонскую область.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами