На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, что команда Трампа работает над возвращением «министерства войны»

WSJ: Белый дом ищет, как сделать Пентагон министерством войны в обход конгресса
true
true
true
close
DoD photo by Master Sgt. Ken Hammond, U.S. Air Force

Администрация президента США Дональда Трампа разрабатывает планы по переименованию Пентагона в «министерство войны», пишет The Wall Street Journal (WSJ).

В статье отмечается, что в оборонном ведомстве с первых дней второго срока политика начали прорабатывать «законодательные предложения», позволяющие изменить название Пентагона и его главы. В Белом доме пытаются найти варианты, как сделать это без необходимости получать одобрение конгресса.

Согласно материалу, американское оборонное ведомство называлось министерством войны с 1789 по 1947 год. Затем оно стало национальным военным ведомством, а в 1949-м — министерством обороны США.

В начале этой недели Трамп заявил, что ему больше нравится старое название министерства обороны. Он считает, что «министерство войны» лучше звучит и показывает, что речь идет не только об обороне, но и о наступлении. А в июне американский лидер допускал, что рассмотрит возможность возвращения названия должности руководителя Пентагона «министр войны» в связи с ситуацией на Ближнем Востоке.

Ранее мексиканцы отомстили Трампу, переименовав американо.

Все новости на тему:
Второй срок Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами