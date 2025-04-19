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Мексиканцы отомстили Трампу, переименовав американо

В Мексике кофейни начали переименовывать американо в мехикано в отместку Трампу
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pannelapanaderiadebarrio/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Мексике кофейни начали менять название кофе «американо» (кофейный напиток, приготовленный путем разбавления горячей водой порции крепкого кофе из кофемашины) на «мехикано», протестуя против политики президента США Дональда Трампа, передает CNN.

«Если моя команда хочет изменить название с «американо» на «мехикано», мы можем это сделать», — сказала владелица кафе Cicatriz Скарлетт Линдеманн и назвала идею «потрясающей», потому что «слова действительно имею силу».

Как отмечает телеканал, это не новая форма протеста. В этот раз таким образом мексиканцы выражают недовольство, в том числе подходом Трампа к миграционному вопросу.

21 января президент Трамп подписал указ, запускающий процедуру официального переименования Мексиканского залива в Американский, а самой высокой горы Северной Америки Денали — в гору Мак-Кинли.

Ранее канадцы объявили бойкот Трампу.

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