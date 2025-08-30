На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Генштабе заявили о создании зоны безопасности после разгрома ВСУ в Курской области

Герасимов: в Сумской области ВС РФ взяли под контроль 13 населенных пунктов
true
true
true

Группировка войск ВС РФ «Север» после вытеснения противника из Курской области занимается созданием зоны безопасности. Об этом рассказал начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

«В настоящее время в Сумской области под контроль наших войск перешли 210 кв. км территории и 13 населенных пунктов», — сообщил военачальник.

Он добавил, что в Харьковской области российские военные улучшают ситуацию на Волчанском и Липцовском направлениях.

С 6 августа 2024 года ВС РФ вели бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действовал режим контртеррористической операции. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР и ЛНР, а также пообещал «достойный ответ» Украине за ее атаки на приграничье. 26 апреля этого года Герасимов доложил Путину о завершении операции по освобождению Курской области.

Ранее в Госдуме высказались о создании буферной зоны в Сумской области.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами