В Генштабе заявили о создании зоны безопасности после разгрома ВСУ в Курской области

Группировка войск ВС РФ «Север» после вытеснения противника из Курской области занимается созданием зоны безопасности. Об этом рассказал начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

«В настоящее время в Сумской области под контроль наших войск перешли 210 кв. км территории и 13 населенных пунктов», — сообщил военачальник.

Он добавил, что в Харьковской области российские военные улучшают ситуацию на Волчанском и Липцовском направлениях.

С 6 августа 2024 года ВС РФ вели бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действовал режим контртеррористической операции. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР и ЛНР, а также пообещал «достойный ответ» Украине за ее атаки на приграничье. 26 апреля этого года Герасимов доложил Путину о завершении операции по освобождению Курской области.

