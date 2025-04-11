Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме подтвердили планы о создании буферной зоны в Сумской области

Генерал Соболев подтвердил, что Россия создает буферную зону в Сумской области
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Издание «Би-би-си» со ссылкой на источник в украинском Генштабе сообщило, что российские войска планируют создать буферную зону в Сумской области и окружить областной центр. Член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев заявил «Газете.Ru», что об этих планах ранее говорил сам президент Владимир Путин. По мнению депутата, помимо Сумской области в нее должны войти еще несколько украинских регионов.

«Планы такие есть, о них сказал президент: чтобы не обстреливали наши субъекты, которые по Конституции входят в состав Российской Федерации, в том числе новые. Будет создаваться буферная зона. Я думаю, что, если мы освободим эти области — Сумскую, Днепропетровскую, Николаевскую, Одесскую, там люди сами сделают выбор, с кем им быть — с фашистами или с Россией», — сказал Соболев.

При этом депутат не смог уточнить, сколько точно времени может понадобиться для создания буферной зоны на территории Украины.

«А что можно о сроках говорить, если мы уже три года воюем и пока еще на своей территории?!» — задался вопросом Соболев.

Накануне аналитики Института изучения войны (ISW) заявили, что Россия, вероятно, попытается сформировать демилитаризированную зону на территории Сумской области и организовать наступление на город Сумы, чтобы выдвинуть дальнейшие территориальные претензии на будущих мирных переговорах.

До этого главком ВСУ Александр Сырский говорил, что российские военные начали новое наступление на территории Сумской и Харьковской областей. По его оценке, Россия стремится создать буферную зону на территории этих регионов, а также в Черниговской области.

12 марта о вхождении российских военных на территорию Сумской области, которая граничит с российской Курской, отчитался глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

Ранее российский полковник заявил о попытках ВСУ реализовать «курский сценарий» в других регионах России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами