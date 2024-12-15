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На Украине заметили переодевшихся в Деда Мороза военкомов

«Страна.ua»: в Одессе работники военкоматов переоделись в Деда Мороза

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Shutterstock

В Одессе работники военкоматов надели на себя костюмы Деда Мороза. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского издания «Страна.ua».

«В Одессе военные решили на улице переодеться в Деда Мороза. Местные паблики предполагают, что это работники военкомата (территориального центра комплектования. — «Газета.Ru», — говорится в сообщении.

На видеозаписи, размещенной в Telegram-канале «Страна.ua», видно, как несколько человек в военной форме вышли из автомобиля и переоделись в костюмы Деда Мороза. Раздавали ли они повестки, остается неизвестным.

12 декабря сообщалось, что генштаб Вооруженных сил Украины выражает недовольство темпами мобилизации, а также количеством добровольцев, которое не закрывает потребности армии в личном составе. Как отмечает «Телеграф», на Украине каждый месяц добровольно заключают контракты на службу в ВСУ более четырех тысяч человек; возможностью рекрутинга за октябрь и ноябрь воспользовались более двух тысяч человек.

Помимо этого, на Западе все чаще звучат призывы к снижению возраста мобилизации. Так, газета The Washington Post писала, что в США растет разочарование в отношении руководства Украины, которое не желает снижать мобилизационный возраст в стране до 18 лет.

Ранее сообщалось, что Зеленский нашел альтернативу снижению призывного возраста.

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