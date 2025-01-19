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Появилось видео, как в Одессе девушка отбила парня у военкомов

В Одессе девушка отбила своего парня у сотрудников военкомата
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Mehaniq/Shutterstock/FOTODOM

В Одессе девушка отбила своего парня у сотрудников ТЦК (территориального центра комплектования, аналога военкомата). Видео инцидента опубликовала «Страна.ua».

В ролике видно, как по меньшей мере два сотрудника военкомата пытаются задержать молодого человека. Некоторое время они, несколько девушек и прохожих борются у черного автомобиля. В итоге молодой человек, которого удерживал один из сотрудников ТЦК, вырывается и убегает. За ним бросается второй военком, его преследует девушка в черной куртке.

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

С октября мобилизация на Украине проводится насильственным способом. Военкомы и полиция организовали рейды в торговых центрах, на заправках, в спортклубах и на курортах. Кроме того, облавы устраивают на городских рынках республики. Мужчин забирают даже при наличии отсрочек и военных документов, а разбираются уже в военкоматах.

Ранее сына Порошенко оштрафовали за уклонение от мобилизации.

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