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Украина договорилась о совместном производстве дронов с компаниями США

Зеленский: Украина договорилась о совместном производстве БПЛА с компаниями США
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Inna Varenytsia/Reuters

Украина подписала документы о совместном производстве БПЛА с несколькими американскими компаниями. Об этом заявил глава государства Владимир Зеленский во время визита в Данию, сообщает «Европейская правда».

«Это совместное производство между Украиной и США, это будет несколько компаний. Сосредотачиваемся, во-первых, только на дронах разного типа. Но то, что самое главное: этот год – сотни тысяч, следующий год – будет увеличение», — заявил Зеленский.

В первую очередь речь идет о дронах-перехватчиках, указал он. По его словам, на этом направлении был подписан «серьезный контракт». Зеленский также уточнил, что Украина получит доступ к соответствующим американским технологиям.

До этого министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что республика способна производить до 10 миллионов беспилотников ежегодно, при условии стабильного финансирования количество может вырасти. По его словам, государство готово помогать компаниям в поиске партнеров на Украине и принимать непосредственное участие в совместных проектах для увеличения производительности.

Ранее экс-советник Байдена дал совет Трампу в отношении Украины.

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