В США создадут опергруппу для защиты от враждебных дронов

Глава Пентагона заявил о создании оперативной группы для защиты от дронов
/Alex Brandon/AP

Глава Пентагона Пит Хегсет объявил о формировании объединенной межведомственной оперативной группы, целью которой станет «обеспечение безопасности неба» от враждебных Соединенным Штатам беспилотных летательных аппаратов. Об этом он написал в социальной сети X.

«Число враждебных беспилотников растет с каждым днем. Именно поэтому я поручил министру армии (Дэниелу Дрисколлу — прим. ред.) создать Объединенную межведомственную оперативную группу 401 для обеспечения безопасности нашего неба», — заявил Хегсет.

В мае министр армии США заявил о необходимости пересмотра военно-технических расходов. Дрисколл подчеркнул, что одной из причин пересмотра является способность России производить до миллиона беспилотников в год. Он также отметил, что США не могут позволить себе приобретать технику стоимостью в несколько миллионов долларов, которая может быть уничтожена «дроном стоимостью $800».

Дрисколл также указывал на многочисленные препятствия, стоящие перед армией США в сфере разработки и производства беспилотников, включая проблемы с технологиями, обучением персонала и финансированием.

Ранее Зеленский договорился с Трампом о продаже украинских дронов на миллиарды долларов.

