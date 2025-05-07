Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США призвали пересмотреть траты на технику из-за дронов

В армии США заявили о необходимости пересмотра трат на технику из-за дронов РФ
close
Jeremias Gonzalez/AP

США нужно пересмотреть расходы на военную технику, в том числе из-за производства Россией миллионов беспилотников. Об этом заявил министр армии США Дэниел Дрисколл в интервью изданию War on the Rocks.

«Мы продолжаем создавать и приобретать эти искусные машины, которые могут быть уничтожены с помощью крайне дешевых дронов, и, если... Россия произвела миллион дронов за последние 12 месяцев, это просто вынуждает нас переосмыслить стоимость того, что мы приобретаем», — сказал Дрисколл.

Он подчеркнул, что страна не может позволить приобретение единицы техники за несколько миллионов долларов, которую может уничтожить БПЛА за $800.

На этой неделе Bloomberg сообщил, что глава министерства обороны США Пит Хегсет приказал сократить высший офицерский состав армии.

Как считает агентство, это может спровоцировать конфликт с конгрессом, который должен одобрить любые изменения. По его данным, Хегсет призвал сократить 20% четырехзвездных должностей в действующей армии, 20% всех генералов в Национальной гвардии и еще как минимум на 10% сократить число генералов и адмиралов.

Ранее сообщалось, что в армии США стали готовиться к войне с Китаем.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами