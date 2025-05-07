В США призвали пересмотреть траты на технику из-за дронов

В армии США заявили о необходимости пересмотра трат на технику из-за дронов РФ

США нужно пересмотреть расходы на военную технику, в том числе из-за производства Россией миллионов беспилотников. Об этом заявил министр армии США Дэниел Дрисколл в интервью изданию War on the Rocks.

«Мы продолжаем создавать и приобретать эти искусные машины, которые могут быть уничтожены с помощью крайне дешевых дронов, и, если... Россия произвела миллион дронов за последние 12 месяцев, это просто вынуждает нас переосмыслить стоимость того, что мы приобретаем», — сказал Дрисколл.

Он подчеркнул, что страна не может позволить приобретение единицы техники за несколько миллионов долларов, которую может уничтожить БПЛА за $800.

На этой неделе Bloomberg сообщил, что глава министерства обороны США Пит Хегсет приказал сократить высший офицерский состав армии.

Как считает агентство, это может спровоцировать конфликт с конгрессом, который должен одобрить любые изменения. По его данным, Хегсет призвал сократить 20% четырехзвездных должностей в действующей армии, 20% всех генералов в Национальной гвардии и еще как минимум на 10% сократить число генералов и адмиралов.

Ранее сообщалось, что в армии США стали готовиться к войне с Китаем.