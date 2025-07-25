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Зеленский заявил, что договорился с США о продаже украинских дронов

Зеленский: договорились с Трампом о продаже США украинских БПЛА на $10-30 млрд
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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский договорился с президентом США Дональдом Трампом о продаже украинских дронов на миллиарды долларов. Его слова передает агентство РБК-Украина.

«С Трампом мы договорились, что США будут покупать у нас дроны. Важно подготовить этот договор на $10-30 млрд», — сказал Зеленский на пресс-конференции.

Он также рассказал, что Киев хочет получить от Вашингтона 10 зенитных ракетных комплексов Patriot, поставки которых оплатят европейские союзники. Пока есть договоренности о трех таких системах. В данный момент Украина работает с нидерландскими партнерами, добавил украинский президент.

18 июля премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что Соединенные Штаты рассматривают возможность закупки крупной партии украинских беспилотников в рамках инвестиций в производство.

Она добавила, что переговоры между властями двух стран включают вопросы организации совместного производства беспилотных систем.

Ранее Зеленский рассказал о готовящейся «мегасделке» Украины и США.

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