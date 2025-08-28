На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские силовики рассказали об украинце, вступившем в отряд «БАРС-6»

Сергей Бобылев/РИА Новости

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно обвинила уроженца Сум Сергея Кривца в том, что он с началом специальной военной операции (СВО) принимал участие в боевых действиях в ЛНР в составе российского подразделения «БАРС-6». Об этом ТАСС рассказал источник в российских силовых структурах.

В 2014 году Кривец выехал в Курск, где получил российское гражданство, а с началом СВО добровольно вступил в ряды ВС РФ.

«Служба безопасности Украины в Сумской области предъявила обвинение 47-летнему уроженцу Сум Сергею Кривцу, воюющему в составе российской армии. <...> Он принимал участие в боевых действиях против сил нацистского режима в ЛНР в составе добровольческого подразделения «БАРС-6», — сообщил источник агентства.

Собеседник ТАСС подчеркнул, что Украина активизировала усилия по выявлению таких граждан и предъявлению им обвинений. Он также отметил, что случай Кривца не является единичным, и есть другие примеры вступления граждан Украины в российскую армию.

Ранее перешедший на сторону России поляк обратился к соотечественникам.

