На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Пилот F-35 час консультировался с техниками перед катапультированием над Аляской

CNN: пилот F-35 час советовался с техниками перед крушением на Аляске в январе
true
true
true
close
Нина Падалко/РИА Новости

Пилот истребителя F-35 ВВС США перед катапультированием над Аляской в январе 2025 года в течение 50 минут консультировался с инженерами Lockheed Martin по телефону в попытке устранить неисправность. Об этом сообщает CNN со ссылкой на официальный отчет расследования.

Согласно отчету, причиной инцидента стало обледенение гидравлических линий носовой и основных стоек шасси, что привело к их заклиниванию. Бортовые системы ошибочно определяли, что самолет находится на земле, что сделало его практически неуправляемым.

«Все попытки устранить неисправность привели к тому, что истребитель стал совершенно «неуправляемым» и пилот был вынужден покинуть воздушное судно», — свидетельствуют результаты расследования.

27 августа в Тихоокеанских военно-воздушных силах США сообщили, что обледенение шасси стало причиной аварии истребителя F-35 на Аляске.

Инцидент произошел 29 января на базе Эйлсон. Истребитель завершил учебный полет и собирался садиться, когда столкнулся с неназванной «неисправностью». Летчику пришлось срочно катапультироваться. Самолет упал рядом со взлетно-посадочной полосой аэродрома, после чего взорвался. Летчик благополучно приземлился на парашюте.

Ранее ВВС Украины сообщили о крушении истребителя МиГ-29.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами