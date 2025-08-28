Пилот F-35 час консультировался с техниками перед катапультированием над Аляской

CNN: пилот F-35 час советовался с техниками перед крушением на Аляске в январе

Пилот истребителя F-35 ВВС США перед катапультированием над Аляской в январе 2025 года в течение 50 минут консультировался с инженерами Lockheed Martin по телефону в попытке устранить неисправность. Об этом сообщает CNN со ссылкой на официальный отчет расследования.

Согласно отчету, причиной инцидента стало обледенение гидравлических линий носовой и основных стоек шасси, что привело к их заклиниванию. Бортовые системы ошибочно определяли, что самолет находится на земле, что сделало его практически неуправляемым.

«Все попытки устранить неисправность привели к тому, что истребитель стал совершенно «неуправляемым» и пилот был вынужден покинуть воздушное судно», — свидетельствуют результаты расследования.

27 августа в Тихоокеанских военно-воздушных силах США сообщили, что обледенение шасси стало причиной аварии истребителя F-35 на Аляске.

Инцидент произошел 29 января на базе Эйлсон. Истребитель завершил учебный полет и собирался садиться, когда столкнулся с неназванной «неисправностью». Летчику пришлось срочно катапультироваться. Самолет упал рядом со взлетно-посадочной полосой аэродрома, после чего взорвался. Летчик благополучно приземлился на парашюте.

Ранее ВВС Украины сообщили о крушении истребителя МиГ-29.