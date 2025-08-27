На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Военные США раскрыли причину январской аварии F-35 на Аляске

ВВС США: оледенение шасси привело к крушению F-35 на Аляске
true
true
true
close
Нина Падалко/РИА Новости

Оледенение шасси стало причиной январской аварии истребителя F-35 на Аляске. Об этом сообщили в Тихоокеанских военно-воздушных силах США.

По данным военных, в гидравлическую жидкость попала вода, которая замерзла в стойках шасси. Из-за этого система дала ложный сигнал о том, что самолет находится на земле, и перешла в соответствующий режим управления, хотя истребитель еще находился в воздухе. В результате пилот потерял управление.

Отмечается, что перед катастрофой летчик на протяжении 50 минут пытался устранить неисправность и консультировался с инженерами Lockheed Martin. Он катапультировался и был госпитализирован. Стоимость ущерба от крушения оценивается в $196,5 млн.

Инцидент произошел 29 января на базе Эйлсон. Истребитель завершил учебный полет и собирался садиться, когда столкнулся с неназванной «неисправностью». Летчику пришлось срочно катапультироваться. Самолет упал рядом со взлетно-посадочной полосой аэродрома, после чего взорвался. Летчик благополучно приземлился на парашюте.

Ранее в США военный самолет упал рядом с вулканом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами