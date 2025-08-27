Военные США раскрыли причину январской аварии F-35 на Аляске

Оледенение шасси стало причиной январской аварии истребителя F-35 на Аляске. Об этом сообщили в Тихоокеанских военно-воздушных силах США.

По данным военных, в гидравлическую жидкость попала вода, которая замерзла в стойках шасси. Из-за этого система дала ложный сигнал о том, что самолет находится на земле, и перешла в соответствующий режим управления, хотя истребитель еще находился в воздухе. В результате пилот потерял управление.

Отмечается, что перед катастрофой летчик на протяжении 50 минут пытался устранить неисправность и консультировался с инженерами Lockheed Martin. Он катапультировался и был госпитализирован. Стоимость ущерба от крушения оценивается в $196,5 млн.

Инцидент произошел 29 января на базе Эйлсон. Истребитель завершил учебный полет и собирался садиться, когда столкнулся с неназванной «неисправностью». Летчику пришлось срочно катапультироваться. Самолет упал рядом со взлетно-посадочной полосой аэродрома, после чего взорвался. Летчик благополучно приземлился на парашюте.

Ранее в США военный самолет упал рядом с вулканом.