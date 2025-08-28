Белоусов проинспектировал группировку ВС РФ «Центр»

Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов проинспектировал группировку российских войск «Центр». Об этом сообщает российское оборонное ведомство в Telegram-канале.

По данным министерства, командующий группировкой генерал-полковник Валерий Солодчук доложил главе ведомства о ходе выполнения боевых задач в зоне ответственности группировки.

Кроме того, Белоусову представили аппаратный комплекс автоматического полета БПЛА по заданным координатам. Он позволяет в автоматизированном режиме осуществлять обобщение и анализ поступающей информации о применении беспилотников различного типа непосредственно от операторов.

«При использовании этой программы накапливаются данные для искусственного интеллекта. Это пригодится», — уточнил Белоусов.

21 августа Белоусов посетил пункт управления группировки войск «Север» и проинспектировал ее работу.

В рамках поездки глава военного ведомства провел рабочее совещание. Министру рассказали об особенностях применения российских разработок беспилотных летательных аппаратов при поражении живой силы и техники украинских войск. Также ему представили наземные роботизированные комплексы, используемые для поражения бронетехники и укрепленных опорных пунктов, и дроны, способные обеспечивать дистанционное минирование местности.

Ранее бойцы группировки войск «Север» взяли под контроль историческую часть Волчанска в Харьковской области.