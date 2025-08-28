На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Белоусов проинспектировал группировку ВС РФ «Центр»

Министерство обороны РФ

Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов проинспектировал группировку российских войск «Центр». Об этом сообщает российское оборонное ведомство в Telegram-канале.

По данным министерства, командующий группировкой генерал-полковник Валерий Солодчук доложил главе ведомства о ходе выполнения боевых задач в зоне ответственности группировки.

Кроме того, Белоусову представили аппаратный комплекс автоматического полета БПЛА по заданным координатам. Он позволяет в автоматизированном режиме осуществлять обобщение и анализ поступающей информации о применении беспилотников различного типа непосредственно от операторов.

«При использовании этой программы накапливаются данные для искусственного интеллекта. Это пригодится», — уточнил Белоусов.

21 августа Белоусов посетил пункт управления группировки войск «Север» и проинспектировал ее работу.

В рамках поездки глава военного ведомства провел рабочее совещание. Министру рассказали об особенностях применения российских разработок беспилотных летательных аппаратов при поражении живой силы и техники украинских войск. Также ему представили наземные роботизированные комплексы, используемые для поражения бронетехники и укрепленных опорных пунктов, и дроны, способные обеспечивать дистанционное минирование местности.

Ранее бойцы группировки войск «Север» взяли под контроль историческую часть Волчанска в Харьковской области.

СВО: последние новости
