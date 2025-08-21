На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Белоусов посетил пункт управления группировки российских войск «Север»

Минобороны РФ: Белоусов проинспектировал группировку войск «Север»
Министерство обороны РФ

Министр обороны РФ Андрей Белоусов посетил пункт управления группировки войск «Север» и проинспектировал ее работу. Об этом сообщила пресс-служба российского министерства обороны в официальном Telegram-канале.

В заявлении говорится, что в рамках поездки глава военного ведомства провел рабочее совещание.

«Белоусов <...> заслушал доклады по текущей обстановке, характеру действий противника в зоне ответственности группировки, а также поставил ряд задач», — уточнили в пресс-службе.

В частности, министру рассказали об особенностях применения российских разработок беспилотных летательных аппаратов при поражении живой силы и техники украинских войск. Также ему представили наземные роботизированные комплексы, используемые для поражения бронетехники и укрепленных опорных пунктов, и дроны, способные обеспечивать дистанционное минирование местности.

21 августа в пресс-службе Минобороны РФ рассказали, что командующим группировкой войск «Север» был назначен генерал-полковник Евгений Никифоров.

15 августа штурмовикам 44-го армейского корпуса группировки российских войск «Север» вручили государственные и ведомственные награды за проявленные мужество и героизм. Особо отличившимся военнослужащим были присвоены новые звания.

Ранее бойцы группировки войск «Север» взяли под контроль историческую часть Волчанска в Харьковской области.

