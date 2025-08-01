Подразделения 6-й армии и 44-го армейского корпуса ЛенВО взяли под контроль историческую часть города Волчанска в Харьковской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Северный ветер», связанный с российской группировкой войск «Север».

«Исторически Волчанск или, как он изначально назывался Волчьи Воды, располагался на правом берегу реки — сегодня эта территория полностью зачищена от бандеровцев!» — говорится в посте.

Канал отметил, что украинские военные неоднократно пытались закрепиться в этой части Волчанска.

30 июля военный эксперт Андрей Марочко заявил, что российские войска под Волчанском Харьковской области наступают фронтом шириной около 20 км, что ухудшает положение украинской армии. По его словам, бойцы Вооруженных сил (ВС) РФ уничтожили опорный пункт ВСУ у Тихого и движутся к Волчанским Хуторам. Также в последние дни российским военным удалось продвинуться в Волчанске и улучшить положение в районе Старицы.

28 июля украинский военно-аналитический Telegram-канал DeepState писал, что российские военные продолжают замыкать кольцо вокруг города Купянска в Харьковской области.

Ранее сообщалось, что в Раде ждут «широкого удара» России после краха режима Зеленского.