Военэксперт сообщил об усилении атак ВСУ в одном регионе

Военэксперт Марочко: подразделения ВСУ усилили атаки на западных рубежах ЛНР
Alex Babenko/AP

Украинские войска с начала недели усилили атаки на западных рубежах Луганской народной республики (ЛНР) и штурмуют позиции на участке фронта шириной более 20 км. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

По словам эксперта, бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) активизировались в районах населенных пунктов Нововодяное и Петровское в ЛНР, а также у Новомихайловки, Редкодуба и Карповки в соседней Донецкой народной республике (ДНР).

«Ширина участка фронта, на которой усилились штурмы боевиков, составляет более 20 км», — уточнил Марочко.

Эксперт добавил, что украинцы пытаются перенять опыт российской армии и внедряет тактику «тысячи порезов», которая подразумевает постепенное давление по всей линии боевого столкновения для ослабления сил противника. По словам Марочко, таким образом ВСУ хотят найти бреши в обороне ВС РФ, чтобы нанести основной удар.

25 августа Марочко сообщил, что за прошедшую неделю ВСУ потеряли в боях у ЛНР более 4 тыс. военнослужащих и иностранных наемников. По его данным, наибольший ущерб живой силе противника был нанесен украинской армии в зоне ответственности группировки российских войск «Запад», действующей на Купянском направлении и Сватовско-Кременском участке в ЛНР.

Ранее на Украине признали стремительное продвижение ВС РФ в Днепропетровской области.

