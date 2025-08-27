На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Украине признали продвижение ВС РФ на одном из участков фронта

На Украине признали стремительное продвижение ВС РФ в Днепропетровской области
Сергей Бобылев/РИА Новости

На Украине признали, что российские войска заняли населенные пункты Новогеоргиевка и Запорожское в Днепропетровской области, уже закрепились на новых позициях и продолжают продвижение. Об этом сообщает RG.ru со ссылкой на данные украинского проекта Deep State.

Отмечается, что активность Вооруженных сил России на этом участке началась давно. Особенностью наступления стало то, что российские штурмовые группы работают в основном за счет пехоты с поддержкой беспилотников и артиллерии, практически не привлекая тяжелую бронетехнику.

Украинские обозреватели также признали, что помимо Запорожского и Новогеоргиевки ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли контроль над населенными пунктами Малиевка и Вороное.

Таким образом, ВС РФ последовательно расширяют зону контроля на востоке Днепропетровской области, говорится в сообщении.

26 августа представитель ВСУ в Днепропетровской области Виктор Трегубов заявил французскому информационному агентству, что российские войска вошли в Днепропетровскую область.

25 августа советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский заявил, что украинские военнослужащие в селе Камышеваха в Днепропетровской области попали в огневой мешок после того, как ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Запорожское.

В тот же день российский военный рассказал, что украинские бойцы при отступлении бросили сотни тел сослуживцев в селе Новогеоргиевка, расположенном в Днепропетровской области. По его словам, в основном солдаты ВСУ сбрасывали тела в окопы и после этого отступали.

Ранее на видео попало форсирование российскими войсками реки Волчья в Днепропетровской области.

