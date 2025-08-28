На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мобилизованных украинских военных держат в ямах и избивают

Родственники мобилизованных бойцов ВСУ заявили об издевательствах над военными
true
true
true
close
Vyacheslav Madiyevskyy/Reuters

Родственники бойцов 57-й мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая воюет на харьковском направлении, заявили о том, что мобилизованных неделями держат в ямах и избивают. Об этом сообщает РИА Новости, со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

По информации агентства, в настоящий момент проводится проверка в отношении командования бригады из-за участившихся случаев издевательств над военнослужащими.

Накануне пленный украинский боец Дмитрий Пуцко обратился к остающимся на линии соприкосновения сослуживцам, призвав их сдаваться в плен Вооруженным силам РФ. Видео с военным ВСУ предоставило российское Минобороны. Он подчеркнул, что бойцы ВС РФ нормально относятся к пленным украинским солдатам. В связи с этим мужчина призвал сослуживцев, которые в настоящее время находятся на фронте, сдаваться в плен. Также Пуцко рассказал, как попал в зону боевых действий. Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, военного комиссариата) мобилизовали его в 2024 году, забрав прямо из дома.

Ранее в ВС РФ рассказали, что украинские военнослужащие стали чаще отказываться от обмена.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами