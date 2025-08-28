Родственники бойцов 57-й мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая воюет на харьковском направлении, заявили о том, что мобилизованных неделями держат в ямах и избивают. Об этом сообщает РИА Новости, со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

По информации агентства, в настоящий момент проводится проверка в отношении командования бригады из-за участившихся случаев издевательств над военнослужащими.

Накануне пленный украинский боец Дмитрий Пуцко обратился к остающимся на линии соприкосновения сослуживцам, призвав их сдаваться в плен Вооруженным силам РФ. Видео с военным ВСУ предоставило российское Минобороны. Он подчеркнул, что бойцы ВС РФ нормально относятся к пленным украинским солдатам. В связи с этим мужчина призвал сослуживцев, которые в настоящее время находятся на фронте, сдаваться в плен. Также Пуцко рассказал, как попал в зону боевых действий. Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, военного комиссариата) мобилизовали его в 2024 году, забрав прямо из дома.

Ранее в ВС РФ рассказали, что украинские военнослужащие стали чаще отказываться от обмена.