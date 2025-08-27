На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Швейцарии назвали условие для ввода военных на Украину

В Швейцарии допустили ввод военных на Украину лишь в рамках мандата ООН или ОБСЕ
close
Global Look Press

Отправка военных Швейцарии на Украину для участия в «миротворческой миссии» возможна лишь в рамках мандата ООН или Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом в разговоре с ТАСС заявила глава пресс-службы Государственного секретариата по вопросам безопасности (SEPOS), входящего в структуру Минобороны конфедерации, Урсина Бентеле.

Так она прокомментировала инициированную партией «зеленых» либералов (GLP) дискуссию о возможной отправке швейцарских военных на Украину.

По ее словам, такое условие для участия Швейцарии в военной миротворческой миссии продиктовано статьей 66 Федерального закона «Об армии и военной организации». Бентеле подчеркнула, что участие в операциях по принуждению к миру и, следовательно, в боевых операциях для Швейцарии исключено.

По ее словам, даже при наличии мандата от ООН и ОБСЕ, конфедерация не сможет действовать без запроса, который должен получить одобрение правительства и парламента страны. Бентеле уточнила, что на данный момент Швейцария не получала запроса об участии в военной миротворческой миссии на Украине.

21 августа агентство Reuters сообщало, что Россия требует от Украины полного отказа от Донбасса. Если Киев не примет это условие, российская спецоперация продолжится. А если сторонам удастся договориться — они могут зафиксировать соглашение в виде трехсторонней сделки с участием США или вернуться к формату Стамбульского договора 2022 года. Киев для завершения конфликта требует от Запада гарантий безопасности, и возможные варианты уже подготовлены. Среди них — размещение на Украине европейских сил под руководством США, но Москва против появления в соседней стране контингента стран НАТО. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Румыния отказалась отправлять свои войска на Украину.

