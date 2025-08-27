На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно о бедственном положении бригады ВСУ в Сумской области

ТАСС: ухудшение погоды застало врасплох бойцов ВСУ в Сумской области
Oleg Petrasiuk/Ukraine's 24th Mechanized Brigade/AP

Ухудшение погодных условий в Сумской области застало врасплох военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) из 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«На Сумском направлении тяжелая ситуация на позициях 80-й ОДШБр возле Садков», — сообщил собеседник агентства.

По данным источника, из-за особенности местности на этот участок фронта практически невозможно доставить еду и медикаменты из тыловых районов. Собеседник агентства рассказал, что более 50% украинских солдат на позициях болеют из-за ухудшения погоды. Он добавил, что эвакуация военных почти невозможна, а доставка лекарств дронами пресекается расчетами FPV.

До этого украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы (ВС) России ударами по энергетической инфраструктуре Украины мешают подготовке Киева к зимнему сезону. Кроме того, глава государства обвинил РФ в срыве хозяйственных мероприятий. По его словам, российские войска якобы наносят удары не только по тепло- и электростанции, но и инфраструктуре газовой добычи на Украине.

Ранее на Украине признали, что ВСУ терпят поражение.

СВО: последние новости
