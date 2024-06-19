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На Украине признали, что ВСУ терпят поражение

Комбат ВСУ Кухарчук признал, что украинские военные проигрывают в конфликте

Украина «проигрывает войну» и проиграет ее окончательно, если не будет изменений. Об этом заявил комбат 3-й штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Кухарчук, передает «Страна.ua».

«Сейчас мы проигрываем эту войну. Это очевидно. Мы теряем территории, мы теряем лучших людей», — сказал военный.

По его словам, если руководство Украины не сделает какие-то выводы, не проведет работу над ошибками, то страна проиграет России.

Кухарчук утверждает, что сейчас наступил самый критический этап конфликта из-за «момента расслабления»: люди думают, что ситуацию на поле боя удалось стабилизировать и российские войска уже дальше не пройдут.

Комбат добавил, что ВСУ достигают каких-то успехов исключительно на энтузиазме людей в окопах, которые очень истощены.

При этом украинский военный высказал мнение, что у России нет задачи взять какую-то область Украины.

«Часов Яр, Волчанск, Запорожское направление — это тактические наступательные операции противника, которые имеют своей целью полное уничтожение сначала левобережной, а затем всей Украины», — сказал Кухарчук.

Он отметил, что такое «ползучее наступление», которое выбрала российская армия, может иметь для украинских войск не просто неприятные, а критические последствия.

Ранее в ВСУ спрогнозировали тяжелое лето для армии страны.

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Операция на Украине
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