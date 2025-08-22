На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российские военные поразили пункт дислокации ВСУ в Сумской области

Минобороны: ВС РФ ударили бомбой ФАБ по пункту дислокации ВСУ в Сумской области
true
true
true

Российские войска поразили пункт временной дислокации 3-го полка сил специальных операций Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Восток». Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ в официальном Telegram-канале.

По данным ведомства, цель находилась в лесном массиве в районе населенного пункта Старая Гута на территории Сумской области. Вооруженные силы РФ нанесли удар по объекту, применив бомбу ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции.

21 августа Telegram-канал SHOT сообщил, что российские бойцы нанесли удар по полигону с колумбийскими наемниками ВСУ в районе села Алексеевка в Сумской области. Командование украинских войск перебросило наемников к границе из Харьковской области, пытаясь сдержать наступление ВС РФ.

Как выяснили журналисты, российские солдаты выявили полигон по наводке местных жителей. Люди жаловались на иностранцев-мародеров, забиравшихся в заброшенные дома в поисках еды.

Всего на окраине села Алексеевка базировалось около 100 наемников из Колумбии. ВС РФ ударили по ним бомбой ФАБ-1000, ликвидировав около 50 человек.

Ранее в российских силовых структурах рассказали о крупных потерях ВСУ в Сумской области.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами