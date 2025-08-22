Минобороны: ВС РФ ударили бомбой ФАБ по пункту дислокации ВСУ в Сумской области

Российские войска поразили пункт временной дислокации 3-го полка сил специальных операций Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Восток». Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ в официальном Telegram-канале.

По данным ведомства, цель находилась в лесном массиве в районе населенного пункта Старая Гута на территории Сумской области. Вооруженные силы РФ нанесли удар по объекту, применив бомбу ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции.

21 августа Telegram-канал SHOT сообщил, что российские бойцы нанесли удар по полигону с колумбийскими наемниками ВСУ в районе села Алексеевка в Сумской области. Командование украинских войск перебросило наемников к границе из Харьковской области, пытаясь сдержать наступление ВС РФ.

Как выяснили журналисты, российские солдаты выявили полигон по наводке местных жителей. Люди жаловались на иностранцев-мародеров, забиравшихся в заброшенные дома в поисках еды.

Всего на окраине села Алексеевка базировалось около 100 наемников из Колумбии. ВС РФ ударили по ним бомбой ФАБ-1000, ликвидировав около 50 человек.

Ранее в российских силовых структурах рассказали о крупных потерях ВСУ в Сумской области.