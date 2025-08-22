Погибшим украинским военнослужащим в днепропетровском госпитале нередко приписывают в качестве причины смерти острую сердечную недостаточность. Это указано в документах, оказавшихся в распоряжении РИА Новости благодаря хакерской группировке KillNet.

Среди материалов есть заключения о гибели бойцов ВСУ, где названы типичные для боевых действий причины — минно-взрывные травмы, пулевые и осколочные ранения. В то же время часть свидетельств из областной больницы имени Ильи Мечникова содержит формулировку «острая сердечная недостаточность» наряду с упоминанием боевых повреждений.

KillNet также предоставила список потерь одной из воинских частей ВСУ, включающий 30 фамилий с указанием исключительно боевых причин смерти.

Группировка также заявляла, что получила доступ к базе данных Генштаба ВСУ с информацией о 1,7 млн погибших и пропавших военных. Российские власти не раз утверждали, что Киев скрывает реальные масштабы потерь, в том числе для того, чтобы не выплачивать компенсации семьям.

Ранее в силовых структурах заявили о гибели бойца ВСУ при съемках постановочного видео.