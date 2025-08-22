На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, какую причину смерти чаще всего указывают военным ВСУ

РИА: причиной смерти военных ВСУ часто указывают сердечную недостаточность
true
true
true
close
Sofiia Gatilova/Reuters

Погибшим украинским военнослужащим в днепропетровском госпитале нередко приписывают в качестве причины смерти острую сердечную недостаточность. Это указано в документах, оказавшихся в распоряжении РИА Новости благодаря хакерской группировке KillNet.

Среди материалов есть заключения о гибели бойцов ВСУ, где названы типичные для боевых действий причины — минно-взрывные травмы, пулевые и осколочные ранения. В то же время часть свидетельств из областной больницы имени Ильи Мечникова содержит формулировку «острая сердечная недостаточность» наряду с упоминанием боевых повреждений.

KillNet также предоставила список потерь одной из воинских частей ВСУ, включающий 30 фамилий с указанием исключительно боевых причин смерти.

Группировка также заявляла, что получила доступ к базе данных Генштаба ВСУ с информацией о 1,7 млн погибших и пропавших военных. Российские власти не раз утверждали, что Киев скрывает реальные масштабы потерь, в том числе для того, чтобы не выплачивать компенсации семьям.

Ранее в силовых структурах заявили о гибели бойца ВСУ при съемках постановочного видео.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами