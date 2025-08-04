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В силовых структурах заявили о гибели бойца ВСУ при съемках постановочного видео

ТАСС: в Сумской области при съемках постановочного видео погиб военный ВСУ
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Evgeniy Maloletka/AP

Украинский военный погиб во время съемки постановочного видео, на котором запечатлен якобы удачный штурм позиций Вооруженных сил РФ в Сумской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

По данным агентства, ролик сняли бойцы 73-го и 144-го центров Сил специальных операций (ССО) Вооруженных сил Украины (ВСУ). На кадрах видно только, как украинские солдаты ездят на багги и стреляют по деревьям.

«Никакой конкретики не увидели. Но заявлена «перемога» («победа» в переводе с украинского языка — «Газета.Ru») и якобы несколько убитых российских бойцов», — рассказал источник.

Он добавил, что появилась информация, что при съемках видео погиб 21-летний младший сержант ВСУ Василий Фетько с позывным «Вуйко».

«Вероятнее всего, это не единственная потеря украинского спецназа», — отметили в российских силовых структурах.

4 августа журналисты ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры сообщили, что командование украинских войск перебросило в район Юнаковки в Сумской области бойцов элитного подразделения. Речь идет о 114-м центре ССО.

Ранее в Сумской области уничтожили штурмовую роту украинского батальона «Айдар» (признан террористической организацией и запрещен в России).

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