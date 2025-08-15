Жители Киева вышли на митинг у американского посольства

Несколько сотен жителей Киева вышли на митинг у американского посольства, требуя проведения «справедливых переговоров» между Москвой и Вашингтоном. Об этом сообщил украинский телеканал «Киев24».

По информации журналистов, участники демонстрации призывают осуществить обмен военнопленными между РФ и Украиной в формате «всех на всех» и отказаться от возможного обмена территориями.

В материале отмечается, что митингующие планируют передать полный список своих требований в посольство США. Они рассчитывают, что документ дойдет до президента страны Дональда Трампа.

15 августа в американском штате Аляска состоятся очные переговоры Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина. Начало встречи запланировано на 22:00 мск.

Центральной темой обсуждения станет урегулирование конфликта на Украине. Ожидается, что главы государств обсудят такие предложения, как обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО. Кроме того, на переговорах будут затронуты вопросы экономического сотрудничества между Москвой и Вашингтоном.

Ранее журналисты узнали о «точках соприкосновения» между РФ и США перед саммитом на Аляске.