Военкор назвал «кончеными позорниками» самострельщиков в зоне СВО

Сергей Бобылев/РИА Новости

Стрелять в себя ради получения выплат от государства — это позор, заявил в своем Telegram-канале военный корреспондент Дмитрий Стешин, комментируя публикацию о бойцах, которые занимаются подобными махинациями.

«Наши конченые позорники. Непонятно одно — вот стал ты «самострелом» чтобы мошенничать и получать выплаты. Зачем про свои подвиги прессе рассказывать? Тут на лицо некая девиация», — высказался военкор.

Он добавил, что считает правильным, что государство наконец-то началось заниматься зачисткой армии от подобных кадров.

21 августа завершилось следствие по первым уголовным делам о махинациях с ранениями ради выплат в 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде (ДШБр).

По версии следствия, ради получения выплат в 3 млн рублей солдаты и офицеры бригады даже стреляли друг в друга. Всего с начала СВО более 30 военнослужащих бригады незаконно получили из бюджета за ранения и травмы свыше 200 млн рублей.

Кроме того, ранения служили основанием для подачи представлений о награждении пострадавших, как правило, орденами Мужества и медалями «За отвагу».

Ранее в России предложили ввести уголовную ответственность для «черных вдов» СВО.

