ЛДПР предложила ввести уголовную ответственность для «черных вдов» СВО

В ЛДПР предложили ввести уголовную ответственность для «черных вдов», а также за организацию фиктивных браков с участниками СВО для получения пособий, компенсаций и других мер со стороны государства. Соответствующий законопроект депутаты фракции во главе с ее лидером Леонидом Слуцким внесли в Госдуму, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе партии.

Депутаты со ссылкой на правоохранительные органы отмечают, что в России фиксируется нарастающая проблема с организацией фиктивных браков с участниками СВО, цель которых — незаконное получение выплат. ЛДПР приводит в пример ситуацию из Архангельской области, где мошенники убедили мужчину отправиться в зону спецоперации, а после его гибели получили 15 миллионов рублей выплат, заранее оформив фиктивный брак.

Подобные преступления нарушают законодательство из-за мошеннического расходования средств для участников СВО, а также наносят ущерб репутации господдержки и подрывают доверие к институту семьи, считают в партии. В связи с этим ЛДПР предлагает ввести уголовное наказание за мошенничество при получении мер поддержки после вступления в фиктивный брак сроком до десяти лет.

По словам лидера партии Леонида Слуцкого, махинации «черных вдов» на крови участников СВО можно сравнить с действиями мародеров в блокадном Ленинграде.

«Пока таких «черных вдов» и членов их шаек можно привлечь по статье за мошенничество в особо крупных размерах. А этого недостаточно, учитывая размеры украденного у страны и нанесенного оскорбления всем русским патриотам. ЛДПР считает, что нужно ужесточить наказания этих нелюдей и ввести уголовное наказание за подобного рода преступления. Так, пожалуй, будет справедливо. Мы никому не позволим наживаться на горе честных людей, на священной памяти павших солдат и офицеров СВО!» — заявил Слуцкий.

До этого член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник призвал создать законодательные механизмы, позволяющие пресекать действия «черных вдов». Депутат считает, что такие женщины злоупотребляют доверием военнослужащих, рассчитывающих оставить после себя финансовую поддержку близким, и преследуют исключительно корыстные цели.

Ранее стало известно, что медсестра пять раз выходила замуж за тяжелораненых бойцов СВО ради выплат.