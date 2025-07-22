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В США признали, что отказались предотвращать конфликт на Украине в 2021 году

Аналитик Сакс: США отказались предотвратить конфликт на Украине в 2021 году
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Elizabeth Frantz/Reuters

Администрация бывшего президента США Джо Байдена фактически отказалась предотвращать конфликт на Украине, отказавшись от дипломатических предложений Москвы в сфере безопасности. Об этом ТАСС заявил директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета профессор Джеффри Сакс.

«По-моему, этой войны можно было избежать еще в январе 2022 года, но они ее раздули», — подчеркнул он.

Сакс напомнил, что в декабре 2021 года российская сторона предлагала США соглашение по безопасности, которое подразумевало отказ от расширения НАТО.

Аналитик заявил, что тогда звонил в Белый дом и разговаривал с советником по нацбезопасности Джейком Салливаном о возможности предотвращения назревавшего конфликта, однако тогдашняя администрация отказалась слушать Москву.

Россия и Украина готовятся к новым переговорам в Турции, которые могут пройти 23–25 июля. Киев рассчитывает обсудить обмен пленными, возвращение вывезенных детей и возможную встречу на уровне лидеров. Москва заявляет о серьезных разногласиях в позициях сторон.

Российскую делегацию вновь возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский. В состав также войдут заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.

Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее глава минфина США призвал ЕС присоединиться к возможным пошлинам против РФ.

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