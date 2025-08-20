На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Девушку погибшего бойца «Эрнеста» объявили в розыск

МВД России объявило в розыск девушку погибшего бойца «Эрнеста»
МВД России

МВД России объявило розыск Кристину Данилову, которая являлась девушкой погибшего военнослужащего Сергея Грицая «Эрнеста». Эти данные опубликованы в базе ведомства.

Подробности уголовной статьи, по которой ее разыскивают, не уточняются.

По данным Telegram-канала «Осторожно, новости», Данилова, ходившая под позывным «Вжик», находилась на службе в Вооруженных силах РФ, но самовольно покинула часть в 2024 году вместе с Евгенией Яренкевич (позывной «Ежик») — вдовой бойца Дмитрия Лысаковского (позывной «Гудвин»). Сообщается, что девушки спасались от «обнуления» на фронте по приказу командира их партнеров — Игоря Пузика.

До этого военкор Александр Коц сообщил о завершении расследования гибели бойцов Дмитрия Лысаковского («Гудвин») и Сергея Грицая («Эрнест»). Проверка выявила недостатки в подборе офицеров, что привело к дисциплинарным мерам. Министр обороны Андрей Белоусов инициировал кадровые перестановки в 87-м отдельном стрелковом полку и распорядился о создании новых подразделений БПЛА для повышения оперативной готовности. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее вдова бойца «Гудвина» высказалась о ситуации с мужем.

