Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Вдова бойца «Гудвина» высказалась о ситуации с мужем

Вдова разведчика «Гудвина» «Ежик» заявила, что ее муж пропал без вести

close
«Осторожно, новости»' class="item-image" loading="lazy">
Телеграм-канал «Осторожно, новости»

Вдова российского военнослужащего «Гудвина» с позывным «Ежик» прокомментировала в своем Telegram-канале ситуацию со своим супругом.

Супруга военнослужащего рассказала, что она до сих пор не может получить информацию о местонахождении тела «Гудвина». По словам «Ежика», сейчас военнослужащий числится пропавшим без вести.

14 сентября Telegram-каналы сообщали о гибели операторов БПЛА Первой Славянской бригады с позывными «Эрнест» и «Гудвин». По информации журналистов, расчет критиковал командование, из-за чего его принудительно расформировали и отправили в штурмовое подразделение, которое понесло потери при взятии Украинска на Красноармейском направлении.

В этот же день глава Минобороны РФ Андрей Белоусов поручил своему заместителю Виктору Горемыкину и начальнику Генштаба ВС РФ Валерию Герасимову совместно с контрразведкой ФСБ России в кратчайшие сроки разобраться в ситуации с военными. Оборонное ведомство поставило задачу на личный контроль.

15 сентября Telegram-канал «Два майора» сообщил, что военная контрразведка задержала временно исполняющего обязанности командира 87-го МСП 1-й бригады 51-й общевойсковой армии Игоря Пузика с позывным «Злой». В этом подразделении служили «Эрнест» и «Гудвин».

Ранее в Кремле ответили на вопрос о гибели военных «Эрнеста» и «Гудвина».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами