Расследование гибели «Эрнеста» и «Гудвина»: какие кадровые изменения произошли в Минобороны? Военкор Коц анонсировал кадровые перестановки после гибели «Эрнеста» и «Гудвина»

Военкор Александр Коц сообщил о завершении расследования гибели бойцов Дмитрия Лысаковского («Гудвин») и Сергея Грицая («Эрнест»). Проверка выявила недостатки в подборе офицеров, что привело к дисциплинарным мерам. Министр обороны Андрей Белоусов инициировал кадровые перестановки в 87-м отдельном стрелковом полку и распорядился о создании новых подразделений БПЛА для повышения оперативной готовности.

Военный корреспондент Александр Коц сообщил о завершении расследования гибели российских бойцов, младшего сержанта Дмитрия Лысаковского с позывным «Гудвин» и подполковника Сергея Грицая с позывным «Эрнест». Соответствующий пост со ссылкой на источник он опубликовал в своем Telegram-канале. По его словам, после их смерти в полку запланировали кадровые перестановки.

Так, на пост начальника штаба уже назначен офицер, окончивший Московский военный институт в 2001 году, в то время как его предшественник переведен на более низкую должность. На должность заместителя командира полка по военно-политической работе назначен опытный офицер, который уже приступил к исполнению своих обязанностей.

Также министр обороны Андрей Белоусов поручил укрепить 87-й отдельный стрелковый полк, назначив опытных кадровых офицеров, знакомых с особенностями работы в боевых условиях. По данным военкора, эти изменения министр обороны инициировал в ответ на недостатки, выявленные в ходе расследования.

Кого привлекли к ответственности

Коц пишет, что проверка, проведенная Минобороны совместно с департаментом военной контрразведки ФСБ, подтвердила, что решение о привлечении военнослужащих «Гудвина» и «Эрнеста» к боевым действиям было оправдано, но при этом были выявлены упущения в подборе и расстановке офицеров.

В результате этого привлечены к дисциплинарной ответственности несколько высокопоставленных должностных лиц, включая командующего 51-й армией и командиров 1-й отдельной мотострелковой бригады и 87-го полка.

Также министр Белоусов распорядился провести инспекцию частей и соединений для проверки их комплектования и оснащения беспилотниками.

Создание новых подразделений БПЛА

Генеральному штабу ВС РФ поручено проработать и представить предложения о создании в 87-м отдельном стрелковом полку Южного военного округа (ЮВО) и во всех других воинских частях аналогичных штатных подразделений БПЛА.

Министр обороны поручил провести отбор кандидатов на должности операторов беспилотников и организовать их обучение в специализированных центрах. Обучение будет основываться на опыте СВО и проводиться с участием опытных инструкторов. Эти меры направлены на повышение оперативной эффективности и готовности военнослужащих в текущих условиях.

Операторы БПЛА с позывными «Эрнест» и «Гудвин» погибли 12 сентября в результате атаки, произошедшей около 22 часов. По предварительной информации, украинский беспилотник сбросил противотанковую мину ТМ-62 на дом, в котором находились военнослужащие.

На момент инцидента оба оператора находились в частном доме, куда они, предположительно, ушли на ночлег. Их отсутствие на боевых позициях также объяснялось проведением испытаний нового типа БПЛА.

В соцсетях разошлось их предсмертное видео, в котором бойцы сообщали об отправке в штурмовое подразделение из-за конфликта с командиром. События привлекли внимание командования, и министерство обороны инициировало расследование произошедшего​.