Родственники бойца СВО не могут похоронить мужчину уже почти две недели

72.ru: в Тюмени родственники две недели не могут провести похороны бойца СВО
Станислав Красильников/РИА Новости

В Тюмени родственники погибшего бойца СВО жалуются, что не могут похоронить его уже две недели. Об этом сообщает местный портал 72.ru.

По словам близких военного, 9 августа тюменский военкомат сообщил, что гроб с мужчиной пришел без документов, и предложил провести похороны под ответственность матери бойца.

Затем в комиссариате заявили, что документы находятся у сопровождавшего тело специалиста, однако как его зовут, работники не знали. Родственники попросили военкомат выслать дубликат документов, однако они до сих пор не пришли.

В комиссариате, в свою очередь, утверждают, что предлагали похоронить бойца еще 12 августа, однако близкие погибшего затребовали медицинскую справку.

До этого сообщалось о случае в Екатеринбурге, где жену участника СВО на кладбище попросили вернуть его тело в морг. В итоге солдата похоронили только после вмешательства военного комиссара и директора кладбища. Супруга военного собирается судиться с ритуальной компанией.

Ранее Путин заявил о необходимости поддержки семей погибших участников СВО.

