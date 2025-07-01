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Россиянку попросили сдать тело мужа — участника СВО в морг прямо на кладбище

«Безумный Екб»: жену участника СВО на кладбище попросили вернуть его тело в морг
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Vasily Fedosenko/Reuters

Екатеринбурженку, вдову участника СВО прямо на кладбище попросили вернуть его тело в морг. Об этом женщина рассказала в беседе с Telegram-каналом «Безумный Екб | Новости Екатеринбурга».

По словам жены военного, ее супруга не могли найти в зоне СВО около полутора лет. Когда тело мужчины привезли в регион, вдова организовала похороны. Однако в назначенную дату выяснилось, что могилу просто не подготовили к церемонии.

«(Представитель ритуальной компании) предлагала сдать тело обратно в морг, попрошу заметить, не привезти обратно, а сдать, как какой-то товар», — возмутилась жительница Екатеринбурга.

В итоге солдата похоронили только после вмешательства военного комиссара и директора кладбища. Жена военного собирается судиться с ритуальной компанией.

До этого сообщалось, что суд приговорил 52-летнего жителя Хакасии к восьми годам колонии общего режима за мошенничество в отношении участника спецоперации. Мужчина признан виновным в продаже двухкомнатной квартиры потерпевшего из Саяногорска и попытке похищения его денег.

Ранее в Волгоградской области женщину обязали выплатить штраф за оскорбление родителей военного.

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