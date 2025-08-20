На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские войска начали бои на подступах к Константиновке

Кимаковский: ВС РФ начали бои на южных подступах к Константиновке в ДНР
Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские войска начали бои на южных подступах к Константиновке в Донецкой народной республике. Об этом сообщил в интервью ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

По его словам, российские бойцы сумели этого добиться благодаря эффективным действиям разведчиков, артиллеристов и операторов беспилотников.

Кимаковский уточнил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) на этом участке фронта несут крупные потери.

4 июля в министерстве обороны Российской Федерации сообщили, что российские войска взяли под контроль село Предтечина, которое находится в 3 км от Константиновки.

15 августа сообщалось, что Вооруженные силы России при помощи расчетов беспилотников и артиллерии уничтожили взвод украинской бригады «Азова» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) под Константиновкой, в районе поселка Клебан-Бык.

18 августа военный эксперт Ян Гагин заявил, что высокий темп продвижения российской армии на донецком участке фронта позволяет говорить о том, что вскоре этот фронт для ВСУ в регионе рухнет.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал «действительно сложной» складывающуюся ситуацию для украинской армии на фронте.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
