Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) в городе Запорожье, который находится под контролем Киева, за взятки помогли за год избежать мобилизации 1,5 тысячи мужчин призывного возраста. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований (ГБР) Украины.

По ее информации, работники ведомства раскрыли и ликвидировали масштабную схему уклонения от мобилизации, организованную в одном из районных ТЦК в Запорожье.

«По предварительным данным, только в 2024-2025 годах из-за незаконных действий должностных лиц мобилизации избежали более 1,5 тысячи мужчин», — сказано в сообщении.

По данным следствия, военкомы брали взятки за то, чтобы снять с розыска военнообязанных, которые были внесены в специальную базу за неявку по повестке. Сотрудники ТЦК составляли поддельный протокол о якобы добровольной явке мужчин в военкомат.

8 июня глава центра поддержки аэроразведки Вооруженных сил Украины (ВСУ) Мария Берлинская заявила, что все взрослое население Украины, включая женщин и граждан, достигших совершеннолетия, должно быть готово к мобилизации.

Ранее в подполье заявили, что на Украине военкомы начали искать уклонистов с помощью дронов.